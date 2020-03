Coronavirus, Borrelli ha la febbre: salta la conferenza stampa delle 18. Ricoverato Bertolaso

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, è stato trovato in stato febbricitante questa mattina e per questo è stato messo in isolamento ed è stato effettuato il test per il coronavirus. Da subito ha lasciato la sede del Dipartimento della Protezione Civile e per questo è stato comunicato che la conferenza stampa delle 18 non avrà luogo.

I dati verranno forniti in maniera digitale con un comunicato stampa che sarà pubblicato alle ore 18. La Protezione Civile fa notare come il suo lavoro continuerà per garantire la stessa operatività tenuta finora.

Guido Bertolaso ricoverato

Questa mattina era stata data comunicazione della positività di Guido Bertolaso, che nel pomeriggio è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un peggioramento dei sintomi.