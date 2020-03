Coronavirus, Oms: “In Italia picco entro 10 giorni”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato l’arrivo del picco del coronavirus in Italia entro 10 giorni, come comunicato da Ranieri Guerra, l’assistant director dell’Oms, questa mattina intervenuto a Radio Capital durante la trasmissione “Circo Massimo”. Si tratta della prima previsione sull’andamento del contagio in Italia effettuato da un esponente dell’Oms.

“Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore positivo, in alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva. I prossimi giorni saranno decisivi, perché i provvedimenti varati dal Governo dovrebbero dare i primi risultati”, queste le parole di Ranieri Guerra, che ha previsto il picco in circa 5-6 giorni di media. Inoltre ha spiegato che il sistema sanitario va assistito con la tecnologia per cercare di contentere il contagio.