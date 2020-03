Spread Btp-Bund oggi 25 marzo: apertura a 188 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 25 marzo ha aperto in linea con la chiusura di ieri a 188 punti base. Si tratta dello stesso valore con il quale aveva chiuso, segno che per ora i mercati restano stabili ed in attesa di altre misure economiche da parte del Governo italiano. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è a 1,54%, in discesa dopo aver toccato il 2% nelle scorse settimane, ma comunque più alto rispetto al valore precedente dell’emergenza.

Andamento Borse

Nella giornata di ieri Piazza Affari ha fatto segnare un +8,9%, recuperando il terreno perso nelle ultime settimane, dove aveva perso fino a 10mila punti passando da 24mila a 14mila. Bene anche le altre Borse europee: Francoforte (+10,9%) a 9.700 punti, seguita da Londra (+9,05%) a 5.446 punti, Parigi (+8,39%) a 4.242 punti, Madrid (+7,82%) a 6.717 punti.