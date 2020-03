Usa, piano da 2.000 miliardi in Senato

Il Senato ha approvato un piano da 2.000 miliardi di dollari per affrontare la crisi da coronavirus e mettere liquidità all’interno dell’economia americana. L’annuncio è arrivato da Mitch McConnell, leader dei senatori repubblicani: “Abbiamo un accordo”, spiegando che il piano era stato frutto di un accordo tra il Senato e la Casa Bianca. Ora si attende l’approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti della misura, che poi verrà firmata dal presidente Trump.

Fino a 1.200 dollari a persona

Il piano prevede assegni per tutti, con 1.200 euro per ogni adulto e 500 dollari per ogni bambino, mentre gli ospedali riceveranno 150 miliardi di dollari e le imprese prestiti per 367 miliardi di dollari. Ci sarà anche un ampliamento delle assicurazioni per la disoccupazione, che garantirà a chi verrà “messo a casa” di continuare a prendere lo stipendio per quattro mesi.