Draghi, per l’Europa con gli EuroBond

Mario Draghi, ex presidente della Bce, indica la sua “ricetta” su come contrastare la crisi provocata dall’epidemia. “E’ chiaro che la risposta alla guerra contro il coronavirus deve coinvolgere un significativo aumento del debito pubblico”, scrive Draghi sul Financial Times. La sfida “è come agire con sufficiente forza e velocità – spiega – per prevenire che una recessione si trasformi in una prolungata depressione”.

“La perdita di reddito del settore privato dovrà essere eventualmente assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci dei governi. Livelli di debito pubblico piu’ alti diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e sarà accompagnata da una cancellazione del debito privato”, scrive Draghi.

“La priorità è difendere il lavoro””La priorità non deve essere solo offrire un reddito di base a chi perde il lavoro. Dobbiamo proteggere la gente dalla perdita del lavoro. Se non lo facciamo emergeremo dalla crisi con una permanente occupazione più bassa”, spiega Draghi sottolineando che i “livelli di debito pubblico devono salire. Ma l’alternativa sarebbero danni ancora peggiori all’economia”.