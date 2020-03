Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 27 marzo: 9.134 morti, 86.498 casi totali

La conferenza stampa è stata anticipata alle 17.30 con un comunicato della Protezione Civile poco dopo l’ora di pranzo. Non è stata spiegata la motivazione di questa decisione, con alcuni dati che sono stati comunicati dalla Lombardia durante la giornata. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato come l’aumento dei contagi si è stabilizzato ed è in un trend di discesa. La conferenza stampa sui dati sul Covid-19 è tenuta dal commissario Domenico Arcuri.

Bollettino Protezione Civile 27 marzo

Nella giornata di oggi 66.414 sono i casi attualmente positivi (86.498 dall’inizio dei contagi), il 6% è in terapia intensiva. I decessi ad oggi dall’inizio dell’epidemia sono 9.134. I dati dei decessi hanno in più 50 morti avvenute ieri e non contabilizzate, come comunicato dal commissario Domenico Arcuri.

“L’emergenza è globale, come è mostrato anche in altri paesi, si tratta di una pandemia senza precedenti. Gli altri paesi stanno adottando le stesse misure che in Italia sono arrivate prima”, queste le parole del commissario.

• Casi attuali: 66.414 (+4.401)



• Casi attuali: 66.414 (+4.401)

• Deceduti: 9.134 (+919)

• Guariti: 10.950 (+589)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.732 (+120)



Totale casi: 86.498 (+5.959, +7,4%)

Positivo Boris Johnson

Il primo ministro britannico è risultato oggi positivo al coronavirus, come ha lui stesso comunicato via Twitter. A seguito della notizia la Borsa di Londa ha avuto un crollo del 5%.

Situazione “drammatica” in Africa

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha parlato di una situazione in netto peggioramento nel continente africana, dove ci sono aumenti di contagi da coronavirus in Paesi che non sono in grado di gestire l’epidemia.

Quasi 5000 morti in Spagna

Sono in netto aumento le morti in Spagna, che hanno avuto un dato di oltre 700 decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale delle morti vicino a 5mila, con 64mila casi positivi.