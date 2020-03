Coronavirus, Fontana: “Dovrebbe iniziare il calo dei contagi”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha tenuto un punto stampa durante il quale ha spiegato che la Regione si aspetta un costante calo degli aumenti dei contagi, grazie alle misure che sono state prese nelle scorse settimane.

“Al momento non stanno crescendo i contagi, ma dovrebbe iniziare la discesa”, queste le parole di Fontana, che ha voluto parlare pubblicamente per annunciare un trend positivo per quanto riguarda la contagiosità di coronavirus in Lombardia. “Anche oggi abbiamo fatto più tamponi rispetto al periodo precedente, questo ha portato ad una riduzione del numero dei contagi”.

Inoltre è stato affermato che da oggi si faranno tamponi anche chi presenta solo un sintomo da coronavirus, rispetto alle settimane precedenti, quando si facevano test solamente a chi mostrava sintomi gravi ed evidenti.