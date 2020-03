Coronavirus, in Francia altri 15 giorni di confinamento fino a metà aprile

In Francia le misure di confinamento sono state ampliate di 15 giorni, dopo un inizio di restrizioni per due settimane. Si arriverà al mese di lockdown in Francia, fino alla metà di aprile, come è stato comunicato negli ultimi minuti dallo stesso governo francese. Questo per contenere l’avanzata dei contagi, che in Francia hanno superato le 1.500 morti, con 29mila contagi. Non è uno dei Paesi più contagiati in Europa, ma è davanti la Germania, che resta la meno colpita, con solo 304 morti.

Avanzata veloce in Spagna

In Spagna i contagi crescono oltre le 64mila unità, mentre le morti sono arrivate a 5mila, vicino al numero italiano, segno che il contagio spagnolo sta avanzando in maniera piuttosto veloce anche rispetto al dato italiano.