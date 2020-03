Coronavirus, Oms: “In Africa situazione drammatica”

Il coronavirus sta avanzando anche in Africa, come ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della Sanità nelle ultime ore. “È in corso una situazione drammatica legata all’avanzamento dell’epidemia, con l’aumento dei Paesi contagiati e delle persone che risultano positive”, queste le parole di Rebecca Moeti, la direttrice regionale per l’Oms in Africa.

Il problema principale che è stato rilevato riguarda le misure di contenimento, specialmente nei Paesi africani dove c’è una fervente vita di gruppo, che favorisce l’avanzamento dei contagi. L’Africa ha chiuso le frontiere, ma il virus ha iniziato a circolare già da alcune settimane, con le problematiche di contenimento soprattutto per i Paesi meno sviluppati.