Conferenza Stampa del premier Conte alle 19.20 – DIRETTA

È attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle ore 19.20, per aggiornamenti sulle misure legate all’emergenza coronavirus. Sono attese, presumibilmente, misure di prolungamento della quarantena, che è prevista terminare ad oggi il prossimo 3 aprile 2020. Nella giornata di oggi c’era stata molta discussione per le dichiarazioni dell’ex premier, Matteo Renzi, che ha proposto una riapertura graduale delle fabbriche e dei negozi post-Pasqua. Alcuni dei virologi più attivi sul territorio italiano sul coronavirus hanno ipotizzato la data di fine aprile come potenziale riapertura del “sistema Paese”.

🔴 La conferenza stampa del premier è attesa alle 19:20 (fonte staff Conte)#coronavirus https://t.co/XA7DV75piC — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) March 28, 2020

Conferenza Stampa

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha reso noti gli ultimi aggiornamenti: “Lo Stato c’è. Non stiamo girando lo sguardo dall’altra parte, siamo consapevoli che ci sono molte persone che soffrono. Non siamo abituati a stare in casa, c’è chi ha qualche sofferenza materiali, come l’approvvigionamento. Con il ministro Gualtieri abbiamo lavorato per varare un provvedimento di grande impatto, coinvolgiamo i sindaci, che sono le prime sentinelle per le necessità dei cittadini. Abbiamo appena firmato un DPCM per girare 4,3 miliardi ai Comuni, in anticipo su la scadenza che era prevista a marzo. Con un’ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni da destinare agli 8000 comuni”.

“Non vogliamo tassare la solidarietà, per questo abbiamo deciso di togliere le tasse alle donazioni. Stiamo lavorando intensamente con l’Inps e la ministra del Lavoro Catalfo. Abbiamo stanziato 25 miliardi col decreto Cura Italia, è importante che arrivino subito nelle tasche dei cittadini. Stiamo facendo di tutto per azzerare i tempi della burocrazia, sono intransigente. Gli uffici dell’Inps stanno lavorando alacremente”.

I numeri di oggi

Nella giornata di oggi durante la presentazione del bollettino quotidiano sono state comunicate 889 nuove morti, che portano il totale dei decessi ad oltre 10 mila, con 92 mila contagiati dall’inizio dell’epidemia da coronavirus.