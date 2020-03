Conte: “Sfida epocale per l’Europa. Scuole chiuse oltre il 3 aprile”

Il premier Conte ha rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, dove ha parlato della situazione europea, chiedendo all’Unione Europea di non effettuare “errori tragici”. Conte ha confermato anche lo scambio di vedute con la cancelliera Angela Merkel, riportata da quotidiani tedeschi: “C’è stato un confronto franco e duro”. L’Italia chiede un piano per il rilancio e l’emissione di Eurobond per dare sostegno all’economia.

Scuole restano chiuse

Le scuole resteranno chiuse anche oltre il 3 aprile, ne ha dato notizia lo stesso premier Conte: “Possiamo annunciare che la sospensione delle scuole andrà avanti oltre il 3 aprile, come annunciato già dalla ministra Azzolina”, sottolineando come la didattica a distanza stia funzionando: “Abbiamo stanziato 85 milioni di euro con il decreto Cura Italia per la scuola”. Inoltre ci saranno anche 200 milioni di euro per la banda larga, oggi essenziale per la didattica a distanza.