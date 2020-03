Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 28 marzo: oltre 10 mila morti

La conferenza stampa di oggi 28 marzo, tenuta dal commissario straordinario Domenico Arcuri, ha diffuso i dati giornalieri sui contagi in Italia, che vedono un aumento costante dei decessi rispetto agli ultimi giorni.

Bollettino Protezione Civile 28 marzo

Nella giornata di oggi si riscontra un totale di 10.023 deceduti dall’inizio dell’epidemia, con un totale di contagiati di 92.472. Il numero dei guariti sale a 12.384.

Oltre 500 morti in Lombardia

Sono oltre 500 le morti in Lombardia, con un trend in linea con i dati arrivati nei giorni scorsi. Anche gli aumenti dei contagi sono in linea con i dati degli ultimi giorni, con più di 2mila nuovi casi positivi. I casi positivi 39.415 (+2.117), oltre 11mila i ricoverati, i decessi sono +542 con un totale di 5.544 deceduti totali dall’inizio dell’epidemia. Sono 961 le persone dimesse e guarite.

L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha dichiarato: “I tamponi vanno fatti solo ai sintomatici, queste sono le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e ribadita dall’Oms. La scienza dice che non devono essere fatti i tamponi a tutti, lo dice chi detta le regole a cui tutti si devono attenere. In Regione Lombardia non abbiamo mai pensato di fare tamponi a tappeto. Lo abbiamo fatto solamente a chi aveva una limitazione precisa. Il 26 febbraio avevamo tre laboratori per i tamponi, oggi ne abbiamo 22, con una capacità giornaliera di 5mila tamponi al giorno”.

Sono 102mila i tamponi effettuati ad oggi in Regione Lombardia, circa un terzo del totale svolto in Italia, di poco superiore alle 300mila unità.

Caso positivo in Vaticano

Segnalato dall’ufficio stampa del Vaticano un caso positivo all’interno della Domus Santa Marta, dove risiede Papa Francesco. Complessivamente salgono a 6 i contagi dall’inizio dell’epidemia in nello Stato Vaticano.

Virologi: “Presto per riaprire”

Per Fabrizio Pregliasco e Roberto Burioni è ancora presto riaprire tutto in Italia dalla quarantena, una proposta di Matteo Renzi questa mattina dal quotidiano Avvenire, da portare avanti in maniera graduale e nell’arco di cinque settimane.

Superati i 100mila casi in USA

Sono aumentati i casi negli Stati Uniti, che superano oggi le 100mila unità, con un numero di decessi di 1.751, ancora inferiore rispetto al valore riscontrato in Italia ma anche in Spagna, con quest’ultima che ha 72mila casi positivi ed oltre 6mila morti.