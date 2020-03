Di Maio: “Eurobond sono grande occasione per Ue”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è tornato sulla questione degli Eurobond, la proposta di una parte degli Stati membri per uscire dall’emergenza da coronavirus. “Gli Eurobond sono una grande occasione per l’Unione Europea”, queste le parole del ministro, che sottolinea come la condivisione dei rischi in un momento come questo è necessaria.

“Siamo in guerra contro un nemico invisibile, i Paesi devono fare debito per gli investimenti e quel debito deve essere sostenuto dalla Bce”, ha dichiarato Di Maio, facendo riferimento agli strumenti in mano della Banca Centrale Europea. Inoltre Di Maio ha dichiarato che la sospensione del Patto di Stabilità deve essere affiancata da un sostegno della Bce nell’emissione dei titoli di Stato.