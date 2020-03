Il fuorionda di Mattarella sul barbiere: “Eh Giovanni…” – VIDEO

Poco prima del discorso alla Nazione il capo dello Stato si è intrattenuto con dei fuorionda con le persone responsabili dello staff del Quirinale. Il canale social ha però messo online la versione senza tagli del discorso, rendendo virale il suo contenuto, con il presidente della Repubblica che si è rivolto alle persone dietro la Camera, sottolineando come avesse dei problemi con i capelli, a causa delle norme restrittive che hanno chiuso barbieri e parrucchieri.

Il fuorionda è stato molto apprezzato dagli utenti, che hanno visto vicinanza da parte del capo dello Stato, il quale condivide un problema comune nei cittadini, cioè quello di recarsi dal proprio parrucchiere. Il video ha generato molta ilarità in rete ed ha subito avuto migliaia di visualizzazioni. Lo staff del Quirinale si è detto contrariato per quanto accaduto, con la versione senza tagli che non sarebbe dovuta andare in onda.