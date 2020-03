Macron: “L’Europa sia solidale per affrontare l’emergenza”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia AFP, nella quale parla della situazione in Europa, che vede alcuni Paesi contrapposti tra loro. “La Francia è al fianco dell’Italia, abbiamo bisogno di una solidarietà europea a livello sanitario e finanziario. Occorre agire insieme per finanziare le nostre spese, per non ridursi ad un’istituzione monetaria ed un insieme di regole”, queste le parole di Macron, che si allinea a Spagna ed Italia nella richiesta di maggiori fondi.

Germania ed Olanda contrarie

Il governo tedesco ed olandese si erano opposti alla creazione di un “Eurobond” per fronteggiare la crisi da coronavirus ancora in atto. “Alcuni Stati, membri dell’Eurozona, che fanno il 60% del suo Pil, hanno mostrato pareri favorevoli alla creazione di un “Coronabond”, con finalità di debito comune. Altri Paesi, come la Germania, hanno mostrato alcune criticità. La discussione continuerà nelle prossime settimane. La Francia si batterà per un’Europa solidale”, queste le parole di Macron.