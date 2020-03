Ora legale, da questa notte lancette avanti di un’ora

In arrivo questa notte l’ora legale, dalle 2.00 della notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo bisognerà spostare in avanti l’orario di un’ora. Si dormirà un’ora in meno, in un periodo di piena quarantena, con la maggior parte delle famiglie che sono chiuse in casa. Questo nuovo orario sarà in vigore per 7 mesi, fino al 25 ottobre, quando tornerà l’ora solare. La maggior parte dei dispositivi elettronici si aggiornerà in maniera automatica durante la notte, in presenza di una connessione ad internet, pertanto non sarà necessario spostare in avanti l’orario di smartphone ed altri componenti tecnologici.

Abolizione dell’ora legale

L’Unione Europea nei mesi scorsi ha abolito l’ora legale, con una direttiva che impone agli Stati di mettersi in regola e togliere il cambio di orario dal 2021. Il prossimo anno potrebbe non esserci questo cambio di orario, rimane la discrezione per ogni Stato membro di valutare quando rendere attiva l’abolizione dell’ora legale.