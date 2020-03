Renzi: “Bisogna pensare a riaprire tutto”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato alcune proposte in un’intervista sul quotidiano Avvenire, per far fronte all’emergenza da coronavirus. Il Governo sta affrontando una discussione in sede europea per i nuovi fondi da stanziare, con altri 25 miliardi che l’esecutivo vorrebbe mettere nel mese di Aprile.

“Rischiamo di morire di fame”

“Non si può aspettare che tutto passi, se rimaniamo chiusi due anni la gente morirà di fame. Occorre convivere con il virus per almeno uno o due anni. C’è il dolore profondo per i troppi morti, ma c’è un’altra storia. Una storia di impegno, coraggio e umanità. Bisogna fare quadrato sulle persone più fragili”.

Il virus potrebbe durare due anni

Secondo Matteo Renzi l’Italia potrebbe dover convivere con il coronavirus per almeno un altro anno: “Il vaccino non c’è, se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due”.

La vita deve riprendere

Renzi poi spiega la proposta di Italia Viva: “Occorre consentire che la vita riprenda, sono tre settimane di chiusura in Italia. C’è gente che non ha soldi e non ha da mangiare, soprattutto al Sud. Se non ci sono i soldi arriverà la disperazione. Bisogna riaprire, non si può stare in quarantena un altro mese, altrimenti i balconi si trasformeranno in forconi”.

Renzi propone di riaprire le fabbriche prima di Pasqua, mentre il resto, come negozi, scuole e librerie poco dopo. Si manterrà la distanza di sicurezza. “Le scuole riaprano il 4 maggio”, questa la richiesta dell’ex premier.