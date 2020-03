Confesercenti: “Persi 18 miliardi di euro in un mese”

Sono 18 miliardi di euro la stima di Confesercenti di perdita a causa dell’emergenza da coronavirus. Il blocco delle attività produttive sta causando grandi perdite a molti esercizi commerciali. “Le perdite finora sono quantificabili in 18 miliardi di euro, con 11,5 miliardi che sono riconducibili alle aziende che operano nel turismo, nel commercio e nella ristorazione”, queste le parole nella nota ufficiale di Confesercenti.

Ci sono delle critiche anche al nuovo decreto “Cura Italia”, che per ora non sembrano funzionare per l’economia italiana: “Per arginare questo shock è necessario fornire credito alle imprese, le misure prese finora non sono sufficienti. Lo scorso anno lo stock dei prestiti è calato di 16 miliardi”. Sono 350mila le imprese che si potrebbero trovare in difficoltà a causa di quanto sta avvenendo all’economia italiana: “Molte aziende non riescono ad accedere ai prestiti garantiti dal decreto”, questa la posizione della presidente di Confesercenti Patrizia De Luise.