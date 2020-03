Coronavirus, quasi 700mila casi nel mondo. Emergenza in Spagna: 6.500 morti

Aumentano velocemente i casi di coronavirus nel mondo, con il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia che ha raggiunto quasi le 700mila unità. Emergenza Covid-19 in Spagna, dove nelle ultime 24 ore ci sono state oltre 800 vittime, portando il totale dei decessi a 6.500, con 79mila contagi. Aumentano i morti per coronavirus nel mondo, negli Stati Uniti si temono fino a 200 mila vittime, come ha riferito oggi l’infettivologo Anthony Fauci, in un’intervista alla CNN.

10 mila contagi in Olanda

Sono in aumento i casi anche in Olanda, dove i positivi sono quasi 10 mila, con 771 vittime. Una mortalità molto vicina a quella stimata in Italia, che è intorno al 10%, con 90mila contagiati e 10.000 vittime.

Boris Johnson: “Andrà peggio”

Parole pessimistiche arrivano anche da Boris Johnson, il premier britannico, infatti, ha spiegato in una lettera ai cittadini come la fase peggiore debba ancora arrivare. Gli esperti britannici hanno stimato uno “scenario migliore” con 25 mila morti in tutto il Paese. Ad oggi sono poco più di mille le vittime nel Regno Unito, con 20 mila casi positivi.