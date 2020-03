Coronavirus, positivo operaio ArcelorMittal di Taranto

È risultato positivo un operaio dell’ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal, come comunicato dalla Asl della città. I primi sintomi sono stati segnalati nella giornata di venerdì, in tarda serata, dopo che aveva preso parte ad un turno di lavoro. L’operaio è addetto agli impianti di ossigeno della fabbrica ed ha avuto un malore che lo ha portato in ospedale, con sintomi da Covid-19. Venerdì era tornato a casa in taxi e successivamente si è posto in auto-isolamento domiciliare, prima di chiamare i numeri di emergenza ed essere trasportato in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive del Moscati di Taranto, uno dei centri predisposti per il coronavirus della Regione.

Il test effettuato dall’operaio ha dato esito positivo ed ora le autorità sanitarie dovranno capire con chi è entrato in contatto nelle ultime ore tra i colleghi di lavoro. La fabbrica è già stata sottoposta a sanificazione, come da procedura per coronavirus.