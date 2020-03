Coronavirus, possibile proroga delle restrizioni del 3 aprile

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, è intervenuto a SkyTG24 parlando delle misure restrittive, le quali sono in scadenza al 3 aprile e che probabilmente verranno prorogate. In altri Paesi europei, come la Francia, le misure restrittive sono state allungate fino a metà aprile nei giorni scorsi. “Penso che parlare di riapertura sia irresponsabile, tutti vogliamo tornare alla normalità, ma dobbiamo accendere un interruttore alla volta”, queste le parole di Boccia.

Nella giornata di ieri si era anche aperta la discussione sulla possibile riapertura delle fabbriche entro la Pasqua, portata avanti dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Una proposta bocciata da alcuni virologi, che hanno parlato della fine di aprile come data più realistica per la riapertura.