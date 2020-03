Reddito di Emergenza, cosa prevede la proposta del Governo

Dopo gli annunci del premier Conte nella serata di ieri, con lo stanziamento di 400 milioni di euro per i buoni spesa, che saranno gestiti dai comuni, oltre all’anticipo dei fondi di solidarietà per 4,3 miliardi, ora si discute sul Reddito di Emergenza, una delle proposte sul tavolo del governo. Sono diverse le misure che il Governo vuole prendere per il sostegno al reddito, con quella più discussa che è un’estensione del Reddito di Cittadinanza. È stato già ridenominato come “Rem”, il reddito di emergenza che verrà messo a disposizione dei cittadini come è stato fatto per i percettori di quello di cittadinanza.

Sostegno agli autonomi

Confermati i 600 euro per il mese di marzo per gli autonomi, destinati a cinque milioni di cittadini. La domanda potrà essere fatta dal primo aprile sul sito dell’Inps con una procedura semplificata.

Reddito di Emergenza

Nel dettaglio si tratta di una proposta simile a quella del Reddito di Cittadinanza, destinata a persone che non hanno un lavoro e che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza. La domanda di richiesta sarà semplificata, non ci saranno i paletti che erano stati introdotti con il Reddito di cittadinanza: