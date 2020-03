Torino, scossa di terremoto di magnitudo 3.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la città di Coazze, in provincia di Torino, questa mattina alle ore 9.11, come rilevato anche dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia sul proprio sito ufficiale. L’epicentro è stato segnalato a 6 chilometri da Coazze, con una profondità di 20 chilometri della scossa di terremoto.

Sarebbe stata avvertita anche nella città di Torino, così come segnalato da molti utenti via social, che hanno segnalato alcuni sbalzi agli edifici. Non ci sarebbero danni a persone o cose al momento, con le autorità che stanno lavorando per eventuali segnalazioni.