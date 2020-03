Usa, morto un bambino di un anno di coronavirus

Un bambino di un anno è morto per coronavirus negli Stati Uniti, si tratta del primo caso al mondo di morte per questa fascia d’età. Per questo motivo è stata aperta un’inchiesta nello Stato dell’Illinois, come ha riferito il governatore Pritzker. “Nessun bambino è mai morto per il virus, per questo ci saranno delle indagini sul caso”, queste le parole del funzionario per la Salute dell’Illinois, Ngozi Ezike. Negli Stati Uniti i casi positivi hanno superato le 100mila unità, con quasi 2mila morti.

Ora bisognerà accertare se il bambino avesse delle malattie pregresse, con le indagini che potrebbero proseguire a Chicago, dove il bambino era passato. Non sono note le cause della morte, con l’ufficialità di decesso per coronavirus, come accade in questi casi. In tutto il mondo la fascia più giovane fino ai 20 anni è stata esclusa dai decessi, non comparendo nelle statistiche e con una letalità tendente a zero.