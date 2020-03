Borse in rosso dopo mancato accordo in Consiglio UE. Spread alto

Le Borse europee stanno subendo il contraccolpo del mancato accordo in Consiglio europeo sui Coronabond ed il relativo piano sul Coronavirus. Italia e Spagna hanno deciso di non firmare le conclusioni, creando dei problemi anche dal punto di vista finanziario. In apertura tutte le Borse europee sono in rosso, con Parigi -1,73%, Londra -2,9%, Francoforte -1,6% e Madrid -3,55%.

Piazza Affari perde fino al 3%, con un andamento poco costante, che ha visto tornare il Ftse Mib su un -1,6%. Male tutti i titoli bancari, con Unicredit che perde il 7% come anche Banca Intesa.

Lo spread di oggi 30 marzo ha aperto in rialzo di 10 punti punti base rispetto alla chiusura di venerdì. Al momento ha superato i 190 punti base, mentre venerdì aveva aperto a 160 e chiuso a 180. Non sembrano aver avuto effetti positivi le dichiarazioni del commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, che questa mattina ha mostrato segni pessimistici sui Coronabond.