Conte: “Serve debito comune in Europa. Misure saranno proporzionate”

Con un’intervista a El Pais, il premier Conte è tornato sulla polemica con l’Europa, che lo vede schierato a favore dei “coronabond”, una sorta di debito comune. “Siamo nella fase più acuta, con oltre 10mila vittime, questo dovrebbe allarmare l’Unione Europea”, queste le parole del presidente del Consiglio, che ha sottolineato come sia troppo presto per parlare di “riapertura”, come aveva fatto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “C’è il rischio che le norme prese diano linfa all’anti-europeismo, l’Europa dovrà pensare a questo”, ha dichiarato Conte.

La richiesta dell’Italia è quella della creazione di un meccanismo di emissione di debito europeo, che poi viene messo a disposizione dei vari Stati membri. Questo consentirebbe di allargare le misure di sostegno alle imprese anche in Italia. Inoltre il premier ha parlato degli studenti che rischiano di perdere l’anno: “Si possono mettere in campo delle misure per evitare che non si faccia l’esame di maturità”.