Coronavirus, firmata normativa per 400 milioni ai Comuni

Firmata l’ordinanza della Protezione Civile da Angelo Borrelli, per lo stanziamento di 400 milioni di euro per tutti i Comuni italiani, che li useranno per affrontare l’emergenza coronavirus. L’80% del totale, cioè 320 milioni di euro, sono stanziati in proporzione alla popolazione di ciascun comune, quindi i Comuni più popolosi riceveranno più soldi. Il resto, cioè 80 milioni di euro, verranno dati in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite del comune e della media nazionale, quindi andrà ai Comuni del Sud Italia, più poveri complessivamente.

I cittadini che riceveranno i benefici saranno individuati dai servizi sociali del Comune, che avranno l’incarico di distrubuire i buoni spesa. Alla città di Roma andranno 15 milioni di euro, 7,6 a Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 milioni a Palermo, 4,6 a Torino, 3 milioni a Genova. Il resto sarà suddiviso in maniera proporzionata sui vari Comuni.