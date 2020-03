Coronavirus, Fontana: “Siamo sulla buona strada”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha tenuto il punto stampa quotidiano spiegando la situazione ad oggi: “Ci arrivano indicazioni che siamo sulla buona strada, la linea non è più salita, anche se non è ancora in discesa. Non stiamo andando avanti nella progressione”, ha sottolineato Fontana a Italia7Gold.

“La nostra proposta è quella di mantenere le misure, come abbiamo comunicato alla Conferenza delle Regioni. Bisogna vedere se si può fare una richiesta comune”.

“Le misure devono continuare ad essere rigorose”, ha detto Fontana ai cronisti, spiegando che l’Italia è stato il primo Paese ad adottare queste misure e dunque sarà il primo a scoprire le conseguenze dell’eventuale riapertura.