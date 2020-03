Coronavirus, iniziati i test su cinque vaccini italiani: risultati a maggio

Sono iniziati i test su cinque vaccini italiani per il Covid-19, che dovrebbero proteggere dal coronavirus ed evitare quindi il presentarsi dei sintomi. Questi test sono effettuati dall’azienda di biotecnologie Takis, con i risultati attesi per il mese di maggio. Qualora gli esiti dovessero essere positivi ci potrebbe essere la sperimentazione sull’uomo fissata per il prossimo autunno, come ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Aurisicchio.

Essendo test portati avanti da aziende privati, occorre aspettare gli eventuali esiti, anche per evitare che siano modi di portare avanti il proprio marchio senza avere una certezza sul superamento dei test. Come ha spiegato l’azienda, i test verranno effettuati sulla proteina “Spike”, che è quella utilizzata dal coronavirus per “legarsi” alle cellule respiratorie dell’uomo.