Coronavirus, oltre 750 mila casi nel mondo. In Spagna superata la Cina

Aumentano i casi di coronavirus nel mondo, con oltre 750 mila contagiati da Covid-19 in tutti gli Stati, con la Spagna che si appresta a superare il numero di positivi della Cina, oltre 80 mila. Sono arrivati a 80.110 i casi spagnoli, con un aumento costante da alcune settimane, che corre più veloce di quello riscontrato in Italia dall’inizio dell’epidemia il 21 febbraio.

In Cina i casi da coronavirus sono in diminuzione, con la regione dell’Hubei che sta riaprendo, come comunicato dalle autorità cinesi, con i primi treni che hanno ripreso il servizio e la popolazione che è tornata in strada.

Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di casi riscontrati di coronavirus, anche a fronte di un numero di tamponi molto elevato, mentre hanno ancora meno morti rispetto a Francia, Italia e Spagna. Il presidente Trump, con i suoi consulenti, ha stimato circa 100 mila morti nello scenario peggiore negli Stati Uniti. La Germania per ora è il paese europeo che riesce a gestire meglio la crisi, con il minor numero di morti per casi riscontrati, segno che molte persone anche asintomatiche vengono inserite e censite e successivamente isolate, aiutando a contenere il virus.

La Spagna è il Paese che ha il maggior numero, insieme alla Francia, di terapie intensive (ICU) attualmente disposte. Sono avanti anche rispetto ai numeri italiani, che sono fermi a 3.906.