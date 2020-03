Coronavirus, “pieni poteri” ad Orban in Ungheria: polemiche

L’opposizione ungherese ha polemizzato per le misure prese dal premier Victor Orban, che ha chiesto ed ottenuto dal Parlamento i “pieni poteri”. Queste misure sono state varate in contrasto all’epidemia da coronavirus che in questi giorni sta avanzando anche in Ungheria. Si tratta di poteri senza limiti di tempo, che dovrebbero essere in atto solo durante l’emergenza coronavirus, ma che sarà sempre a discrezione del premier. Sono 443 i contagiati in Ungheria da coronavirus, con 15 persone che sono decedute a causa del Covid-19.

Il premier potrà emanare decreti, sospendere elezioni e carcerazione fino a cinque anni per chi diffonde false notizie. L’opposizione ungherese ha parlato di “colpo di stato” e di “dittatura” per le misure prese da Orban. Anche in Italia ci sono state delle condanne, con l’ex premier Matteo Renzi che ha chiesto all’Europa di intervenire, paventando anche un’uscita forzata dell’Ungheria, qualora non rientri nei parametri democratici. Nelle possibilità del premier ci sarà anche la chiusura del Parlamento e la modifica o la cancellazione di leggi già esistenti, oltre alla sospensione delle elezioni.

Le opposizioni chiedevano una misura a tempo, con la proposta di 90 giorni, dando il proprio supporto nel caso in cui fosse stata accettata. “Oggi inizia la dittatura di Orban”, ha detto il leader socialista Bertalan Toth.