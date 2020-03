Grillo: “Ora reddito universale per tutti, poveri e ricchi”

È tornato a parlare dal suo blog il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con una nuova proposta per affrontare la crisi da coronavirus: il reddito universale per tutti. Il fondatore del M5S inizia il suo post con una stima sulla disoccupazione globale, che potrebbe colpire 25 milioni di persone, dice Grillo citando l’Organizzazione internazionale del lavoro, una cifra superiore a quella del 2008, quando furono 22 milioni i disoccupati post-crisi. Per queste ragioni Grillo propone una soluzione per tutti gli italiani che non avranno più entrate nei prossimi mesi.

“Siamo di fronte a qualcosa di peggio dal 2008”, ha detto Grillo, spiegando che tutti i settori sono ora coinvolti, dal commercio alle imprese e questo comporterà un calo nel benessere generale.

“Nel 2008 si è preferito salvare le banche a discapito del popolo”, questa la posizione di Beppe Grillo, che su questa ipotesi propone un reddito universale da assegnare a ricchi e poveri: “È il momento di mettere al centro l’uomo e non il mercato del lavoro”.

Un reddito universale “per diritto di nascita”, così lo definisce Grillo e spiega in cosa aiuterebbe l’economia: “Quando si entra in recessione le persone spendono meno e questo fa crollare economia. Per questo un reddito comune aiuterà l’economia a riprendersi”.