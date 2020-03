Olimpiadi di Tokyo rinviate al 23 luglio 2021

Sono state pubblicate le date ufficiali per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno il prossimo anno a causa dell’emergenza da coronavirus, che ha costretto il Cio a questa decisione nei giorni scorsi. Si terranno dal 23 luglio all’8 agosto del 2021, come comunicato oggi dal Comitato Olimpico Internazionale. Questo consentirà di garantire la salute degli atleti, oltre a salvaguardare gli interessi sportivi di chi si è preparato per quattro anni per la competizione.

Non c’è stato l’anticipo delle Olimpiadi alla primavera 2021, come si era inizialmente ipotizzato. Scelta una data simile a quella che era prevista per quest’anno, con le Olimpiadi previste dal 24 luglio al 9 agosto 2020. C’è stata una discussione tra il presidente del Cio, Thomas Bach, con il presidente giapponese del Comitato organizzatore, Mori Yoshiro, e la governatrice di Tokyo, Koike Yuriko.