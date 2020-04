Coronavirus, Gualtieri: “Garanzie alle imprese per 500 miliardi”

Il governo si attende di liberare risorse per l’economia reale per almeno 500 miliardi. In vista del decreto di aprile, l’annuncio arriva dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri Si pen.sa di intervenire nei prossimi giorni per assicurare la liquidità “con un decreto ad hoc”. Intanto l’Inps riceve cento domande al secondo per il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, ma precisa: “Non c’è fretta per richiederlo, lo si può fare per tutto il periodo della crisi”. I Nas hanno messo in atto controlli nelle strutture per anziani.