Bonus 600 euro, sito Inps nuovamente offline

Difficile entrare ora sul sito ufficiale dell’Inps, che risulta offline a causa del troppo traffico pomeridiano, come era stato annunciato dalle autorità italiane questa mattina. Gli orari previsti erano dalle 8 alle 16 per patronati e consulente e dalle 16 alle 24 per i cittadini. Questa fascia di popolazione è molto ampia e sta rallentando il sito dei servizi online, che non risulta raggiungibile alle ore 16.44.

Alle 17.10 il sito risulta nuovamente online e disponibile per la popolazione.

Arrivate 1,5 milioni di domande

Sono arrivate 1,5 milioni di domande da parte dei cittadini o tramite consulenti a questo pomeriggio. I patronati hanno segnalato alcuni errori, ma è stato comunque garantito l’accesso per effettuare le domande, senza particolari disservizi. Non sembra invece accessibile ora il sito nella fascia più popolata, quella delle liberi professionisti, che devono accedere ai servizi online per fare domanda e ricevere i 600 euro il 15 aprile.