Coronavirus, Filippine: “Sparate a chi viola la quarantena”

Una dichiarazione pubblica che sta facendo discutere, quella del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, che ha invitato a punire chi violerà la quarantena con degli spari. Nelle Filippine chi si troverà a trasghedire le norme potrebbe rischiare la vita, come annunciato con un messaggio alla nazione: “Gli ordini per le forze dell’ordine: se ci sono problemi, sparate”. Questa frase ha fatto discutere in tutto il mondo, specialmente per la frase successiva: “Morirete, se causate problemi vi seppellirò”.

Si tratta di parole molto dure e che sembrano essere un evento incontrollabile per il virus. Evidentemente le Filippine sanno già di non riuscire a gestire i numeri che si stanno verificando in Europa e per questo cercando di far rispettare la quarantena.