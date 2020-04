Inps, sito in funzione: dalle 16 accesso per cittadini

Il sito dell’Inps è tornato in funzione, anche se a ridotta velocità, dopo le polemiche della giornata di ieri. Nella giornata di oggi è a disposizione dei patronati e consulenti dalle ore 8 alle ore 16, mentre dalle 16 alla mezzanotte sarà disponibile per tutti gli altri cittadini. C’è da aspettarsi il picco di accessi per questo pomeriggio, quando la maggior parte delle persone tenterà di accedere ai servizi online di Inps, per richiedere i 600 euro di bonus per i professionisti. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha spiegato che c’è stato un attacco importante a livello informatico.

La ministra della PA, Fabiana Dadone, ha comunicato che i soldi ci sono per tutti: “Sono erogati dal 15 aprile, non c’è necessità di correre sul sito. Non ci sarà la corsa al click”, ha spiegato questa mattina alla trasmissione Agorà su Rai Tre.