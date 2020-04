Von der Leyen: “Il piano Marshall è il budget europeo da 2.770 miliardi”

È tornata a parlare dei fondi europei la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, dopo le polemiche sugli Eurobond, o Coronabond, che hanno visto l’Italia in prima linea con il supporto di altri Stati, come Spagna e Francia. “Il budget europeo, mobilitato da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni europee, è di 2.770 miliardi di euro. Questa è la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea”, ha sottolineato Ursula von der Leyen.

Questa posizione sembra molto chiara a livello europeo: nessun cambio sul fronte degli Eurobond e di altri aiuti ad hoc per Paesi come l’Italia. Resta l’utilizzo del budget europeo, formato dai versamenti sul Pil degli Stati membri, e il varo del fondo SURE, annunciato nei giorni scorsi, per fronteggiare la disoccupazione europea e che era già al vaglio della Commissione. La Von der Leyen ha scritto anche una lettera a Repubblica, dando sostegno agli Italiani: “Siamo con voi”.

Il caso Ungheria

La presidente della Commissione ha parlato anche dell’Ungheria, da giorni nel centro delle polemiche per le nuove misure volute da Viktor Orban, considerate da molti una sorta di “dittatura”, per la sospensione di alcuni principi democratici.