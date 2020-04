Von der Leyen: “L’Europa è con voi”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è tornata sulla questione dell’Europa e della gestione del coronavirus. Ha scritto una lettera a Repubblica, dove spiega le ultime mosse della Commissione: “L’Italia, il Paese più colpito dal virus, è diventato la fonte di ispirazione per tutti noi. La solidarietà ci farà riemergere dalla crisi. Oggi l’Europa è al fianco dell’Italia. Si sconfigge la pandemia come Unione”.

Poi torna sulle polemiche iniziali: “Saranno stanziate nuove risorse per la cassa integrazione, fino a 100 miliardi per i Paesi più colpite, per compensare la riduzione degli stipendi. Questa è una sfida per l’Unione Europea”, queste le parole di Ursula von der Leyen.