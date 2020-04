Coronavirus, Borrelli: “A casa anche il primo maggio”

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro delle misure di contenimento per il coronavirus. “Si dovrà stare in casa anche il primo maggio”, ha detto Borrelli, dando la notizia in maniera ufficiale, dopo che il Governo non aveva ancora parlato di date formali.

“Gli ospedali al momento sono meno in affanno ed il numero di contagi è rallentato, ma per la fase due bisognerà attendere ancora del tempo”, queste le parole di Borrelli, che ha confermato il miglioramento della situazione negli ospedali, grazie alle misure di contenimento messe in atto da alcune settimane in Italia, con il DPCM dell’11 marzo, che ha chiuso tutto il Paese.