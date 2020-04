Coronavirus, Fontana: “Continua trend positivo anche oggi”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato delle dichiarazioni nel punto stampa di oggi 3 aprile, confermando il trend positivo dei contagi.

“Il trend è rimasto in linea positiva, senza impennate, aspettiamo che inizi a scendere. Sono già passati alcuni giorni di situazione stabile, nei prossimi giorni ci attendiamo una discesa”, questa la posizione di Fontana sui dati della Regione.

“Non bisogna abbassare la guardia, bisogna essere rigorosi nel rispetto delle normative, per far abbassare il contagio”, ha detto il governatore della Lombardia.

Possibili effetto “gregge”?

Quello che non si considera a livello regionale è il potenziale “effetto gregge” che potrebbe essere in atto nelle province più colpite dall’epidemia. Se si considerano gli studi dell’Imperial College, che ha stimato milioni di contagiati, ed il dato sui morti che potrebbe essere leggermente sottostimato, come comunicato anche dall’Istat nei giorni scorsi, si ha un panorama di “saturazione” dei contagi in provincia di Bergamo e Brescia.

Per questo motivo è possibile che la non impennata che viene citata da Fontana sia anche dovuta ad una saturazione dei contagi in alcuni zone, mentre altre, come la città di Milano, traggono beneficio dalle misure restrittive, che sono in vigore da un mese e che dunque qualche risultato lo devono dare.

Il dato su cui fare riferimento è quello della mortalità, che nel caso reale dovrebbe essere intorno all’1%, come confermato anche da Roberto Burioni e come è attualmente in Paesi che effettuano molti tamponi a tappeto, come la Germania e la Corea del Sud. In base a questo dato e quello dei decessi in Lombardia, si stima che il 50% della popolazione potrebbe essere già contagiata in alcune province, rendendo più difficile la diffusione del virus, per la formazione degli anticorpi sulla maggioranza della popolazione, oltre alle misure restrittive, che riducono le occasioni di contagio.