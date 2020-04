Coronavirus, torna il rischio contagio a Wuhan: “Rimanete in casa”

Il rischio di contagio potrebbe tornare a Wuhan, come hanno annunciato le autorità cinesi, invitando la popolazione a rimanere chiusa in casa, dopo la notizia dell’allentamento delle misure dal prossimo 8 aprile. Si rischia una nuova ondata epidemica, come hanno spiegato le autorità cinese, a causa di contagi interni ed esterni.

Nella città di Wuhan la popolazione è confinata in casa da gennaio, con i dati sui contagi e sulle morti che sono ora in dubbio in diversi Stati, dopo il rapporto dell’Intelligence americana, che ha definito “falsi” i dati comunicati dalla Cina. Nello specifico, da una certa data in poi, verso la metà di febbraio, il numero di contagi e delle morti si è “fermato” intorno agli 80mila casi totali e 3mila morti. Un andamento che non sta trovando conferme in nessun stato europeo dove stanno avanzando i contagi. Sembra improbabile che i contagi si siano fermati da un giorno all’altro alla quota di 80mila, con i grafici che mostrano gli aumenti giornalieri che evidenziano un andamento non conforme agli altri Stati dei dati cinesi.

Il segretario del Partito Comunista cinese della regione dell’Hubei, Wang Zhonglin, ha spiegato che il rischio rimane alto: “Il rimbalzo della pandemia è possibile”.