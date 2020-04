Decreto Scuola, tutti gli studenti promossi: nessuno sarà bocciato

Secondo le anticipazioni sul Decreto Scuola, che dovrà andare a regolare l’anno scolastico 2019/2020, il Governo approverà una deroga per promuovere tutti gli studenti al prossimo anno, senza considerare le insufficienze registrate nella prima parte dell’anno scolastico. Questo è dovuto alla non possibilità di riapertura delle scuole per la fine dell’anno scolastico, non consentendo di proseguire le lezioni. La didattica online non sembra aver funzionato, con le scuole che non sono riuscite a dotarsi degli strumenti necessari per portare avanti le lezioni a distanza.

La Maturità 2020

Ci sarebbe anche un Piano per la Maturità, per poterla effettuare online e dare modo a tutti gli studenti di passare l’esame di Stato. C’è una data limite, quella di lunedì 18 maggio. Se gli studenti riusciranno a tornare a scuola prima di questa data, con quattro settimane di lezioni, l’esame di Stato sarà possibile considerarlo valido come gli altri, con la prima prova prevista per il 17 giugno. La seconda prova sarà con insegnanti interni, mentre la terza orala sarà alla fine di giugno.

Cosa accade senza rientro

Se non si dovesse tornare a scuola il 18 maggio, gli studenti salteranno tutti gli scritti, sia quello in Italiano, sia la seconda prova. Ci sarà solo una prova orale, nella quale ci saranno prove anche per le materie caratterizzanti, anche se non avranno lo stesso valore di quello standard.