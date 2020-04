Premier League, non ci sarà la ripresa il 30 aprile. Possibile riduzione degli stipendi

La Premier League non riprenderà ad aprile, come previsto dalla precedente comunicazione del mese scorso, che aveva sospeso il campionato inglese a causa del Covid-19. Ci sono dubbi anche per la ripresa a maggio, come è stato spiegato da diversi club, dopo il confronto con la FA e la EFL. Non è chiaro ancora quando si potrà riprendere il campionato, ci saranno discussioni nelle prossime settimane.

Una delle proposte sul tavolo riguarda una possibile ripresa in estate, con le sostituzioni portata a cinque e il non utilizzo della VAR, per evitare assembramenti di persone. Questa al momento rimane una delle possibili strade, ma bisognerà vedere come progredirà il contagio.

Inoltre allo studio ci sarebbe una riduzione degli ingaggi dei calciatori del 30%, che saranno valutati dai club. Secondo alcune fonti i calciatori vorrebbero continuare a percepire l’intero stipendio, se il club fosse in grado di portare avanti i pagamenti, nonostante le minori entrate per la mancanza di partite e incassi.