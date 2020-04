Spread Btp-Bund oggi 3 aprile: apertura stabile

Lo spread Btp-Bund di oggi 3 aprile 2020 ha aperto in maniera stabile intorno ai 190 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il differenziale tra i Btp ed i Bund si mostra stabile questa settimana, in attesa dell’annuncio delle misure economiche del Governo Conte, che potrebbe approvare a giorni il decreto da 25 miliardi di euro.

Andamento delle Borse

Piazza Affari ha aperto in calo dello 0,55% a 16.742 punti. Anche le altre Borse europee hanno aperto in calo, con Parigi -0,38% con il Cac 40 a 4.204 punti. Francoforte -0,37% con il Dax a 9.535 punti e Londra -0,61% con il Ftse 100 a 5.447 punti.

Nella giornata di ieri 2 aprile il Ftse Mib aveva chiuso in positivo con +1,75%, dopo una giornata in positivo anche per le altre Borse europee.