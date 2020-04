Trump negativo al secondo tampone

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato negativo al secondo test per il coronavirus, dopo quello a cui si era sottoposto alla metà di marzo, quando aveva incontrato un membro del governo brasiliano, risultato poi positivo. L’annuncio è stato dato direttamente da Trump in conferenza stampa, il quale ha mostrato il referto del tampone ai giornalisti in sala, affermando che il risultato è arrivato in 15 minuti, quindi molto più velocemente rispetto ai test che vengono effettuati in Italia ed Europa.

Donald Trump aveva annunciato alla fine di marzo un nuovo ospedale a New York da 2900 posti, oltre ad un test per il Covid-19 con tempi rapidi. Ora questa nuova tipologia di tamponi potrebbe essere utilizzata in maniera massiva negli Stati Uniti.