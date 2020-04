Addio ai “coronabond”: accordo Francia-Germania su Mes “light” e Bei

Come era prevedibile, la Francia alla fine ha trovato l’accordo con la Germania per la soluzione economica della crisi da coronavirus. Si tratta, infatti, di due Paesi molto legati dopo il patto di Aquisgrana e che ora stanno vivendo un trend positivo nel gradimento del Governo, con Macron che ha raggiunto gli apici da quando è presidente e la cancelliera Merkel che ha raddoppiato la sua fiducia, passando dal 35% al 63%. I ministri delle Finanze di Francia e Germania, Le Maire e Scholz, si presenteranno al vertice di martedì con una posizione comune: l’utilizzo del Mes (con condizionalità più leggere) e della Bei (Banca di investimento europea).

Si chiude così la possibilità di vedere i “coronabond” sul tavolo, come richiesto dal premier Conte, per far fronte all’emergenza economica. Nella giornata di ieri aveva parlato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sottolineando come vi fossero molte soluzioni sul tavolo ed in preparazione. L’Italia ha annunciato che non voterà a favore di questa soluzione se non verranno presi in considerazione i “coronabond”.

200 miliardi dalla Bei

In arrivo un piano da 200 miliardi dalla Banca di investimento europea per gli aiuti alle imprese. Inoltre c’è il piano SURE da 100 miliardi contro la disoccupazione, annunciato nei giorni scorsi dalla presidente Ursula von der Leyen.