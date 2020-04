Conte alle Regioni: “Basta polemiche sull’emergenza”

Il premier Conte ha tenuto una riunione con i presidenti di Regione in videoconferenza. Il presidente del Consiglio ha sottolineato come il contrasto al coronavirus sia una battaglia condivisa tra Stato e Regioni: “Occorre salvare più vite possibili. Mi aspetto la correttezza istituzionale sia in pubblico, sia sui media”. Nell’incontro erano presenti anche il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, ed il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Stiamo dando il massimo per agevolare le Regioni”, ha detto Conte. Sul tema ha parlato anche il governatore del Veneto, Luca Zaia: “Si è parlato di strategie per la riapertura, come ho sottolineato al premier ed ai ministri. Ci affideremo al mondo della scienza. In Veneto stiamo già studiando un piano di riapertura e credo che dovrebbe essere fatto anche a livello nazionale”.

Dall’Emilia-Romagna il presidente Bonaccini si è detto soddisfatto: “Sono state accolte le proposte delle Regioni. Bisogna collaborare in maniera unitaria, ognuno deve fare la sua parte”.