Coronavirus, gli italiani promuovono il governo

Gli italiani sono soddisfatti di come il Governo sta gestendo l’emergenza da coronavirus, come ha rilevato un sondaggio politico effettuato dall’istituto Demopolis, presieduto da Pietro Vento e realizzato per il TG3. Secondo quanto riportato, il blocco degli spostamenti sarebbe una misura apprezzata dagli italiani per il 90%. Otto italiani su dieci ritengono giusta la chiusura delle attività non essenziali e di negozi e ristoranti.

Misure di contenimento Valutazioni positive Blocco degli spostamenti da un Comune all’altro 90% Limitazioni delle uscite da casa 85% Chiusura attività non essenziali 81%

Il 93% si dichiara oggi preoccupato per la diffusione del coronavirus, in aumento rispetto alla rilevazione di metà marzo, quando questo dato era all’88% e distante da quello del 2 marzo, quando solo il 73% degli italiani era preoccupato dal contagio.

“Gli italiani hanno timore anche di quello che accadrà dopo, a livello economico e sociale”, queste le parole di Pietro Vento.

Le priorità degli italiani di fronte all’emergenza Coronavirus Investimenti sulla sanità pubblica 80% Sostegno alle famiglie in difficoltà 67%

Per l’80% degli italiani il Governo dovrebbe potenziare gli investimenti sulla pubblica sanità, mentre il 67% chiede un sostegno alle famiglie in difficoltà.