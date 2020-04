Coronavirus, Sala: “Troppa gente in strada”. Arcuri: “Battaglia non vinta”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato della situazione nella sua città in seguito alle misure di contenimento che sono in atto da alcune settimane, invitando la popolazione a rimanere a casa. “Troppa gente in giro, servono più controlli”, questa la posizione del sindaco di Milano, che ha visto aumentare i contagi nelle ultime settimane, nonostante non ci siano state situazioni simili alle province di Bergamo e Brescia.

Della stessa posizione il governatore della Liguria, Giovanni Toti: “In questa settimana ho visto tanta gente in giro. Dobbiamo rimanere in casa anche verso la Pasqua, nessuno si deve far prendere dalla tentazione di uscire. Non bisogna fare i furbi”.

Arcuri: “Battaglia non vinta”

Il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha parlato della situazione generale sul Covid-19 in Italia: “La battaglia prosegue, evitiamo di pensare che stiamo vincendo. Bisogna evitare di pensare alla normalità in questo momento”.